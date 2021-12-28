Бюст Василия Ланового установили в Наро-Фоминске

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие бюста народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Ланового состоялось на площади Дворца культуры "Созвездие" города воинской славы Наро-Фоминска в Подмосковье, сообщили во вторник ТАСС в АНО "Армия и культура".

"Члены комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей города воинской славы Наро-Фоминска поддержали предложение об установления памятника около бывшего Дома офицеров Кантемировской дивизии военного городка, в котором живут люди, посвятившие себя служению нашей Родины, ее защите. Именно таким человеком был Василий Семенович Лановой", - сообщили в организации.

В торжественной церемонии, прошедшей при поддержке Минкультуры РФ, приняли участие глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, его заместитель Геннадий Пензов, народная артистка России Ирина Купченко, руководитель проекта "Аллея Российской славы" Михаил Сердюков и директор АНО "Армия и культура" Антонина Журавлева. В почетном карауле стояли нарофоминцы-юнармейцы и военнослужащие Кантемировской дивизии.

Василий Лановой был исполнителем главной роли в популярном советском фильме "Офицеры". Эпизоды картины снимались в Наро-Фоминске, в Кантемировской дивизии. Осенью 1941 г. в ходе наступления немецких войск на столицу этот подмосковный город оказался на направлении главного удара немецко-фашистских войск. Окончательно освободить Наро-Фоминск от захватчиков удалось 26 декабря 1941 года.

Более 32 тыс. жителей города участвовали в Великой Отечественной войне, 11 из них были удостоены знания Героя Советского Союза. Сам Наро-Фоминск одним из первых среди городов Подмосковья в 1976 г. был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, а 8 мая 2009 г. Наро-Фоминску было присвоено почетное звание "Город воинской славы".

"О Василии Семеновиче можно очень много рассказывать. Он был очень светлым человеком. Его не просто любили, любимых и замечательных артистов очень много, но дело в том, что ему верили, потому что он никогда не лгал ни себе, ни другим. Он был человеком, который безукоризненно и достойно прожил свою жизнь", - сказала во время открытия бюста вдова актера Ирина Купченко.

Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года в возрасте 87 лет от последствий перенесенной им коронавирусной инфекции. За свою более чем 60-летнюю творческую карьеру он сыграл около 80 ролей в кино. Среди главных работ артиста - съемки в художественных фильмах "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры", "Дни Турбиных". Лановой похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.