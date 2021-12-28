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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы в случае необходимости будут вводить только точечные ограничения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ограничения из-за коронавируса будут вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

"Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города", - сказал Собянин.

 

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РоссияПандемия COVID-19
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