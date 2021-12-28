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В Хорватии с 1 января откажутся от использования некоторых пластиковых пакетов

Как сообщили власти страны, выходят из обращения пакеты толщиной до 0,05 мм

ЗАГРЕБ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Хорватии приняли решение о запрете с 1 января 2022 года использования пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон (от 0,015 до 0,05 мм). Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития страны Томислав Чорич.

"Пакеты толщиной от 15 до 50 микрон выходят из обращения, и это прежде всего касается соблюдения директивы 2015 года, [реализация] которой следовала в направлении сокращения использования [пластиковых] пакетов", - подчеркнул Чорич.

При этом глава ведомства также отметил, что в предстоящий период будут приниматься меры по постепенному отказу и от других видов пластиковых пакетов в пользу заменителей многоразового использования, в том числе из бумаги и нейлона.

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