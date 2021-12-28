Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из восьми стран Африки

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из восьми африканских государств, которые были введены в конце ноября из-за выявления омикрон-варианта нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном во вторник.

Власти США с 29 ноября ввели дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Байден констатировал, что данные меры были приняты, "чтобы замедлить распространение омикрон-варианта в США и позволить Соединенным Штатам принять надлежащие меры в свете появления новой информации об этой разновидности". Как уточняется в заявлении, в полночь на 31 декабря эти ограничения будут отменены.

По словам президента США, специалисты "добились больших успехов в понимании омикрон-варианта". Он также отметил, что указанная разновидность "уже распространилась более чем в 100 странах и является преобладающей в США".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".