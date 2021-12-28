Петербургская рождественская ярмарка на Манежной площади объединила 15 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Рождественская ярмарка на Манежной площади Санкт-Петербурга представила изделия народных промыслов, памятные сувениры, новогодние игрушки и блюда национальной кухни из 15 регионов России. Во вторник ярмарку посетил губернатор города Александр Беглов, где поздравил жителей города с наступающими праздниками, а также посмотрел премьерный показ спектакля "Золушка", сыгранного на льду нового катка на Конюшенной площади, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уже не первый год проводим рождественскую ярмарку, но хочу сказать, что она каждый раз нас удивляет. Если вы обратили внимание, она другая, нежели в прошлом году. Независимо от пандемии, мы все-таки создали такие условия, чтоб можно было ее провести. Здесь дети могут покататься на карусели, сходить покататься на коньках, можно свои коньки привезти, ну а взрослые могут что-нибудь перекусить или купить какие-нибудь сувениры", - сказал журналистам Беглов.

"Много приехало торговых организаций из других регионов. Представили свою прекрасную продукцию. Ну а самое главное - это хорошее настроение для жителей нашего города", - добавил он.

Проект, разработанный правительством Санкт-Петербурга специально для Конюшенной площади, позволяет не только посетить рождественскую ярмарку, но и увидеть ледовое представление в исполнении артистов Детского ледового театра. Спектакль "Золушка" они будут играть на льду катка на Манежной площади дважды в день до 16 января.

"Если говорить о том, как каток вписался, хочу обратить внимание, как действительно красиво декораторы повторили контур Конюшенного ведомства. Мне кажется, это очень элегантно именно с архитектурной точки зрения. <…> Для нас, для города это эксперимент. Эксперимент, который, мне кажется, <...> удался, и, конечно, волшебство в Новый год должно случаться - и вот оно, собственно, случилось - здесь, на Конюшенной площади", - рассказал журналистам также побывавший на премьерном показе "Золушки" вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Каток объединяет праздничный "зимний маршрут", связывающий новогоднюю ель на Дворцовой площади и рождественскую ярмарку на Манежной площади. Вход на каток доступен посетителям при предъявлении ковид-сертификата, одновременно на ледовой площадке могут находиться до 100 человек. Для детей до семи лет, пенсионеров, членов многодетных семей и инвалидов доступ на каток бесплатный. В павильоне есть теплое фойе и прокат коньков.