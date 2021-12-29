Власти США пересмотрели оценки распространения омикрон-штамма, снизив их до 58,6%

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пересмотрели оценки распространения в стране омикрон-штамма коронавируса, значительно снизив их. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте ЦКПЗ.

На прошлой неделе ЦКПЗ опубликовали статистику, согласно которой за неделю, завершившуюся 18 декабря, 73,2% новых случаев заражения коронавирусом в США были связаны с омикрон-штаммом. На этом основании регулятор сообщил о том, что вариант "омикрон" стал доминирующим в США. В обновленных во вторник данных доля заражений омикрон-штаммом за тот период снижена до 22,5%, при этом дельта-штамм, по сведениям ЦКПЗ, на тот момент оставался доминирующим, на него приходилось 77% случаев заражения.

За неделю, завершившуюся 25 декабря, доля заражений омикрон-штаммом выросла до 58,6%. Таким образом, он действительно стал доминирующим в США, обогнав вариант "дельта", на который за отчетный период приходилось 41,1% новых случаев заражения.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 53 млн, умерли 820 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.