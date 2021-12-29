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Пандемия COVID-19

Хью Джекман заразился коронавирусом

Актер отметил, что "он в порядке", и пообещал сделать все, чтобы как можно скорее выздороветь и вернуться к работе

ТАСС, 29 декабря.Австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом.

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"Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк", - сказал он в видеообращении в своем Twitter.

Актер отметил, что в настоящий момент "он в порядке", и пообещал сделать все, чтобы как можно скорее выздороветь и вернуться к работе.

Хью Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее. Известность ему принесла роль Росомахи в фильме "Люди Икс" (X-Men, 2000) и его продолжениях. Отмечена также его работа в фильмах "Престиж" (The Prestige, 2006) и "Живая Сталь" (Real Steel, 2011).

Теги
СШАДжекман, ХьюПандемия COVID-19
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