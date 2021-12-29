Хью Джекман заразился коронавирусом

"Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк", - сказал он в видеообращении в своем Twitter.

Актер отметил, что в настоящий момент "он в порядке", и пообещал сделать все, чтобы как можно скорее выздороветь и вернуться к работе.

Хью Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее. Известность ему принесла роль Росомахи в фильме "Люди Икс" (X-Men, 2000) и его продолжениях. Отмечена также его работа в фильмах "Престиж" (The Prestige, 2006) и "Живая Сталь" (Real Steel, 2011).