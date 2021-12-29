В Чехии на новогодние праздники ужесточили антиковидные ограничения

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Меры эпидемиологической безопасности усилены в Чехии до завершения новогодних праздников. Со ссылкой на национальное министерство здравоохранения об этом сообщило Чешское телевидение .

До 2 января в республике действует запрет на размещение за столиками в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общепита более четырех посетителей. Исключение сделано для проживающих совместно родственников. Расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров. Вход разрешен только гражданам, завершившим иммунизацию или переболевшим ковидом. Гости обязаны предъявить справки об этом.

Число участников корпоративов и иных новогодних мероприятий в учреждениях и компаниях не должно превышать 50 человек. Для них установлены те же требования, что и для заведений общепита. В спортивных и культурно-массовых акциях может быть задействовано до 1 000 граждан с тем, что они займут сидячие места. Допуск разрешен лишь завершившим иммунизацию или переболевшим ковидом.

Контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности возложен на полицию и сотрудников санэпидемстанций Чехии. Власти заявили, что будут максимально строго спрашивать с нарушителей, привлекая их к ответственности согласно действующим в республике в период пандемии законодательным актам.