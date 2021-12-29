Легойда: многие в Элладской, Кипрской и Александрийской церквах против признания ПЦУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полноценного признания раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Элладской, Кипрской и Александрийской церквами в 2021 году так и не состоялось, многие священники и архиереи этих Церквей не согласны с признанием раскольников со стороны их предстоятелей. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В уходящем году ПЦУ не признала ни одна новая поместная православная Церковь. Отвечая на вопрос, как складываются сейчас отношения с теми четырьмя Церквами, которые признали украинских раскольников, Легойда отметил, что "нельзя сказать, что Элладская, Кипрская и Александрийская церкви признали ПЦУ".

"Правомочных решений по этому вопросу принято не было, только декларации предстоятелей. Я знаю, что многие клирики и епископат этих Церквей не согласны с признанием раскольников, они симпатизируют украинцам, которые "трудами" Фанара понесли многие страдания от экстремистов при попустительстве власти", - отметил глава синодального отдела.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о наметившемся разделении православия на "грекоязычное" и все остальное - учитывая, что лишь предстоятели грекоязычных Церквей признали раскольников, - собеседник агентства заявил, что в Русской церкви не хотят "прекращать отношения с греческим миром, и он не хочет разрушать связи" с РПЦ.

Легойда также напомнил слова патриарха Кирилла, что речь идет о "реализации совершенно конкретного плана, который преследует цель оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир - от России". "С Божией помощью этим планам не удастся сбыться", - заключил он.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.