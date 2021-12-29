Число участников Российского движения школьников за 2021 год выросло в три раза

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество россиян, которые примкнули к Российскому движению школьников (РДШ), зарегистрировавшись на официальном сайте, за год увеличилось в три раза и достигло 1,5 млн человек. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

"Самая главная для нас цифра - это более 1,5 млн зарегистрированных пользователей на сайте рдш.рф. Ведь если сравнивать этот показатель с прошлым годом, он увеличился в три раза", - сказала она.

По словам Плещевой, из того, что было успешно запущено в этом году, особенно выделяются несколько проектов. В первую очередь, это проект "Навигаторы детства". Он посвящен внедрению в пилотных регионах новых должностей специалистов в сфере воспитания, которые будут заниматься организацией эффективной работы системы воспитания от уровня школы до уровня региона. Все трудоустроенные сейчас советники уже прошли отбор на всероссийском конкурсе "Навигаторы детства" и повысили квалификацию по программе, включающей в себя стажировку в "Артеке". РДШ принимало активное участие в организации конкурса и модульного обучения в детском центре. "В настоящее время программа уже оцифрована и доступна для всех педагогических работников", - рассказала Плещева.

В 2022 году также запланировано проведение Всероссийского слета советников с целью обмена практиками работы и подведения итогов первого учебного года. Кроме того, в планах реализация проектов-инициатив от регионов: детско-родительского форума в Нижнем Новгороде, педагогического форума игротехников в Тюмени и других.

Научные фестивали и школьная классика

РДШ также запустило проект "Школьная классика" совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина. В июне, накануне Международного дня русского языка и 222-й годовщины со дня рождения поэта Александра Пушкина, в Псковской области состоялся премьерный спектакль "Чудное мгновенье", который представили школьные театры из Курска, Казани, Тулы, Самары, Тамбова, Москвы и Московской области, а также выпускники Театрального института имени Б. Щукина.

"Сильно вперед шагнуло наше научное направление. В этом году мы провели два всероссийских фестиваля: "Плоды науки" и "Открытый космос". Последний объединил более 250 активистов научного направления Российского движения школьников", - отметила Плещева.

Совместно с Роскосмосом активисты РДШ также приняли участие в брендировании космического корабля "Восток", а с компанией "Геоскан" поучаствовали в запуске шоу дронов, приуроченного ко Дню победы. Благодаря социальным сетям его увидели 100 млн человек. Кроме того, в конце сентября также была запущена всероссийская акция "Отправь свое имя космос", в ней приняли участие 5 тыс. участников.

Личные достижения школьников и родителей

В рамках второго просветительского марафона "Новое знание" в День знаний прошла встреча президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре "Океан". Тогда идею по созданию единой базы приютов для бездомных животных выдвинула амбассадор всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" Аиша Садриева. На сегодняшний день эта идея уже активно реализуется: РДШ уже получило более 5 тыс. информационных сообщений об организациях, оказывающих помощь бездомным животным в рамках сбора информации для создания единой информационной базы таких животных.

Еще одна активистка РДШ Дарья Ошеровская провела вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в рамках марафона российского общества "Знание". В декабре на всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" Федерального агентства по делам молодежи Садриева и Ошеровская получили награды в номинации "Время поколения Z".

"Кроме того, в этом году мы уделили особое внимание работе с родительским сообществом. В Москве прошел первый Всероссийский родительский форум РДШ, который стал отправной точкой создания сообщества активных родителей России "Родительское крыло РДШ". Теперь ежемесячно в федеральных округах страны назначаются "дежурные" родители, которые принимают участие в организации и проведении мероприятий, а также выступают с общественными родительскими инициативами", - добавила Плещева.

Планы РДШ на 2022 год

В следующем году Российское движение школьников планирует продолжить развивать проекты, которые были запущены в 2021 году. Среди них - "Министерство школьной моды", который направлен не только на школьников, интересующихся модой, но и на взрослых, которые хотят узнать больше о ней. Еще один проект - #ШКЛТ - реализуется со студией "Гранат". Это проект для тех, кто хочет попробовать себя в качестве актера в детском юмористическом интернет-скетчкоме. Подать заявку на кастинг можно на сайте рдш.рф, он завершится 11 февраля 2022 года.

Определенных договоренностей достигло РДШ и с "Почтой России". Так, школьникам в удаленных населенных пунктах и малых городах будут предоставлены точки доступа в интернет на территории почтовых отделений.

"Что касается тех проектов и мероприятий, которые пройдут в 2022 году, то все секреты раскрывать пока не будем, но планы у нас громадные. И для их реализации у нас все есть: 1,5 млн неравнодушных школьников, сплоченная команда, воля к покорению новых вершин и вовлеченные в наши проекты партнеры", - заключила Плещева.