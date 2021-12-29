Услуги социального такси в 2022 году распространят на все Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Услуги социального такси в 2022 году будут доступны инвалидам по всему Приморью. Ранее возможность бесплатно добраться до учреждений здравоохранения, аптек, банков и других социально значимых объектов была только у жителей Владивостока, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"С нового года соцтакси можно будет заказать на территории всего Приморского края. Инвалидам будет доступен проезд в любую точку в пределах одного муниципального образования, а также из Владивостока в аэропорт или обратно. В год инвалид сможет совершить 40 бесплатных поездок", - говорится в сообщении.

Заявку на заказ социального такси необходимо будет оформить не менее чем за сутки до поездки в пределах Владивостокского городского округа и за два дня - внутри другого муниципального образования. В 2021 году услугой бесплатного проезда на соцтакси воспользовались почти 650 инвалидов I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих. Они совершили более 10 тыс. поездок.

Услуга социального такси появилась в Приморье в марте 2020 года. Люди с инвалидностью получили возможность бесплатно добраться до определенных социально значимых учреждений во Владивостоке и доехать до аэропорта. В 2021 году перечень объектов, куда можно доехать на социальном такси, расширили, в него вошли почтовые отделения, аптеки, банки, нотариальные конторы, суды, организации культуры и искусства, продовольственные магазины и другие социально значимые места.

Услуга соответствует задачам программы долговременного ухода, предусмотренной национальным проектом "Демография". Нацпроект инициировал президент России Владимир Путин.