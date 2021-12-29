На Итурупе открылся первый социальный фермерский магазин

ТАСС, 29 декабря. Первый социальный фермерский магазин открылся на Итурупе в селе Горные Ключи, он позволит гарантированно обеспечивать местных жителей свежими овощами, сообщили в среду ТАСС в министерстве экономического развития Сахалинской области.

"Это первый социальный магазин в селе. Раньше местные магазины ютились в жилых квартирах, было очень тесно. И сам ассортимент продукции был небольшой. Сегодня же мы имеем торговый павильон площадью 340 кв. м, на которых располагаются и продукты, и бытовые товары", - привели в министерстве слова генерального директора компании "Континент Агро", инициатора проекта, Валерия Оксенюка.

Компания три года занимается выращиванием овощей открытого и закрытого грунта на острове. В ближайших планах - увеличение площадей посева, а также завершение строительства овощехранилища и дальнейшее расширение сети торговых точек.

"Несмотря на непростое для ведения бизнеса время, в 2021 году на Курилах предприниматели успешно реализовали семь ключевых этапов по инвестиционным проектам. В дальнейшем новые производства позволят создать дополнительные рабочие места на островах", - привели в министерстве слова министра экономического развития области Алексея Успенского.

Инвесторы могут рассчитывать на региональные меры поддержки и налоговые преференции. Для бизнеса разработан механизм возмещения части затрат, прорабатываются и дополнительные программы. Со следующего года начнет действовать инвестиционный налоговый вычет, который позволит бизнесу уменьшить сумму уплаченного налога на прибыль и компенсировать часть расходов, понесенных на создание объектов производственных фондов.