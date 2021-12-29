Автопоезд "Здоровье" в Хабаровском крае пополнили двумя новыми мобильными комплексами

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае закупили два передвижных автокомплекса для автопоезда "Здоровье", благодаря которому возможно организовать обследование жителей отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщил в среду глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"Два новых передвижных мобильных комплекса на базе "Камазов" стоимостью более 50 млн рублей пополнят автопоезд "Здоровье" в Хабаровском крае. <...> На них будут работать врачи Комсомольской межрайонной больницы и территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре", - написал Дегтярев.

В состав новых передвижных мобильных комплексов входят флюорограф и передвижной медицинский диагностический рентгеновский кабинет, маммограф и другое оборудование, уточняется на сайте регионального правительства. Комплексы работают как автономный передвижной медицинский пункт, в них проводят профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, оказывают первичную медпомощь.

Дегтярев добавил, что проект, старт которому дали в феврале 2021 года, уже обеспечил медицинское обследование более чем 20 тыс. жителей региона. Это люди, которые живут в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где непросто попасть на прием к врачам - узким специалистам.

"Во время прямой линии (состоялась 28 декабря) люди звонили и писали мне, что такая форма работы врачебных бригад очень востребована. Поэтому обязательно продолжим в следующем году! Теперь по краю - восемь "поликлиник на колесах", - написал Дегтярев.

В 2022 году ожидается прибытие еще шести современных мобильных поликлиник, сообщается на сайте правительства Хабаровского края со ссылкой на Дегтярева. Это позволит улучшить обслуживание жителей в автономном режиме и сделает медицинскую помощь в отдаленных районах более качественной и доступной, что отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение".