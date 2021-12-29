Московский зоопарк сократит часы работы 31 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк изменит режим работы 31 декабря. Посетить его можно будет до 15:00, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"Московский зоопарк продолжит работать без выходных и в праздничные дни. 31 декабря заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 15:00. Вход закроется в 14:00. С 1 по 8 января мы продолжим работу в обычном режиме: зоопарк будет открыт с 09:00 до 17:00, а вход закрывается в 16:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что многие животные радуются пришедшим холодам и с удовольствием гуляют в уличных вольерах. "Овцебыки, домашние яки, белые медведи и тундровые волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них - самое комфортное время. Обходят свои владения большие и малые котики: тигр Степан, леопард Мизер, пума Габриэль, степная кошка Кисун и другие", - отметили в зоопарке.

Также с улицы можно увидеть, как устраивают заплывы папуанские пингвины. В холодных бассейнах себя так же комфортно чувствуют тюлени, выдры Найроби и Рубэн, семейство морских котиков. Можно наблюдать за тем, как панды Жуи и Диндин, удобно устроившись в уличном вольере, жуют бамбук или резвятся на снегу.

"Обращаем ваше внимание на то, что пройти на территорию Московского зоопарка можно без QR-кода, однако для прохода в павильоны нужен код. Ждем вас в гости. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров", - добавили в пресс-службе.