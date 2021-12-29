Британский монетный двор выпустит монету 50 пенсов к 70-летию пребывания королевы на троне

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Королевский монетный двор (КМД, Royal Mint) отметит предстоящий в 2022 году 70-летний юбилей пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II выпуском уникальной монеты в 50 пенсов. Согласно сообщению КМД, впервые событие из жизни королевской семьи отражено на монете подобного номинала.

"Королевскому монетному двору было доверено чеканить монеты для Ее Величества на протяжении исторических 70 лет на троне, а также отмечать королевские вехи, такие как предыдущие юбилеи", - приводит в среду слова главы отдела памятных монет Royal Mint Клэр Макленнан газета The Times.

На монете изображены число 70 и вензель монарха с датами 1952-2022 внутри ноля. На ее ранте выполнена надпись Serve you all the days of my life ("Служить вам все дни моей жизни"). Дизайн монеты предварительно одобрен Елизаветой II.

Праздничные мероприятия юбилея в июне 2022 года станут крупнейшими в истории Соединенного Королевства и привлекут телеаудиторию в 1 млрд человек, заявили ранее организаторы торжеств. Целый ряд мероприятий, в том числе театрализованное выступление 6,5 тыс. человек, превзойдет торжества в честь 60-летнего юбилея правления королевы Виктории в 1897 году.

О Елизавете II

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств. Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней.