Невский спасательный центр МЧС удостоен ордена Жукова

ТАСС, 29 декабря. Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова Невский спасательный центр МЧС России, сообщили в пресс-службе министерства.

"Статс-секретарь - заместитель министра МЧС России Алексей Серко вручил Невскому спасательному центру МЧС России орден Жукова - за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебных и боевых задач, высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин", - сказали в ведомстве.

"Невский спасательный центр МЧС России прошел славный путь. Это воинское подразделение, которое в годы войны и блокады защищало Ленинград. Дальнейший боевой путь известен в МЧС России. Сегодня его бойцы участвуют во многих мероприятиях, в частности, занимаются разминированием", - сказал на церемонии Серко.

Согласно традиции, орден закрепили на боевом знамени спасцентра.

Невский спасательный центр МЧС России отсчитывает свою историю с июня 1936 года, когда создали 4-й полк местной противовоздушной обороны. Во время войны его военнослужащие устанавливали мины, возводили различные инженерные сооружения, тушили пожары, перевозили грузы по Дороге жизни. Снайперами полка ликвидировали более 2,2 тыс. противников.

1 июля 2000 года полк переформировали в 346-й Краснознаменный спасательный центр имени Ленсовета МЧС России. Свое современное название спасательный центр получил в 2014 году.