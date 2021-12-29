Пасечник заявил, что Россия оказывает ЛНР неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Россия в борьбе с коронавирусом оказывает неоценимую поддержку Луганской народной республике (ЛНР), поставляя лекарства и медицинское оборудование. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью Луганскому информационному центру , распространенном в среду.

"Неоценимую помощь в борьбе с пандемией нам оказывает Российская Федерация. Братское государство неоднократно доставляло вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование, - сказал Пасечник. - Благодаря России современная лаборатория открылась на базе Клиники медицины катастроф. Специалисты проводят исследования на тест-системах российского производства "Вектор-тест".

Глава ЛНР также выразил благодарность министерству здравоохранения и врачам республики за то, что благодаря их "тяжелому, иногда опасному и очень ответственному труду спасены тысячи жизней".