В новогодние праздники аварийные службы Москвы будут работать в круглосуточном режиме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты аварийных служб Москвы будут работать в круглосуточном режиме во время новогодних праздников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб. Приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ.

"Для ликвидации возможных инцидентов могут быть задействованы более 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено более 1,4 тыс. единиц специализированной техники, свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) .Для своевременной уборки снега будет задействовано 10,5 тыс. единиц специализированной снегоуборочной техники. При необходимости дополнительно может быть привлечено еще порядка 7 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении.

На особо опасных участках дорог, в первую очередь, на МКАД, обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача. Для очистки 15,8 тыс. скатных кровель сформировано 2,9 тыс. бригад. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства задействовано порядка 7 тыс. человек.

"Для утилизации снега обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок в ЦАО. Их общая мощность - порядка 650 тыс. куб. м в сутки. Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществляются в плановом режиме", - говорится в сообщении.