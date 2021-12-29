Глава Хабаровского края исполнил желание мальчика попасть на праздничную елку

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнил желание мальчика попасть на праздничную елку, пригласив его с семьей на представление в музыкальный театр. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Сегодня губернатор Хабаровского края встретился с участником федерального благотворительного проекта "Елка желаний" 12-летним Валерием Бовкуном и его большой семьей и поздравил их с новогодними праздниками. В рамках всероссийской доброй акции Валера загадал оказаться на настоящей праздничной "елке". Просьба юного хабаровчанина попала в руки Михаила Дегтярева", - говорится в сообщении. Губернатор пригласил мальчика и его родных на сказочное представление в Хабаровский краевой музыкальный театр.

Мальчик, две его сестры и брат также получили из рук губернатора подарки. Сам он стал обладателем гитары и пообещал научиться играть на инструменте, чтобы радовать семью песнями собственного сочинения. Так осуществилась еще одна заветная мечта школьника.

"Елка желаний" - очень трогательная акция. Она делает нас добрее, а детям дарит положительные эмоции и веру в чудо", - цитируют в сообщении Дегтярева.

Ранее к акции уже присоединились президент России Владимир Путин, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя федерального правительства Татьяна Голикова. К исполнению желаний в регионе приступили и руководители правительства края, и главы муниципалитетов. Так, заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов вручил подарок 15-летней хабаровчанке Николь Агеевой. Николь в свободное время занимается лепкой из полимерной глины. Специальную машину для ее раскатки она и загадала на "Елке желаний". Мечты еще двух детей исполнили зампреды Керим Сунгуров и Вадим Сабуров. Подарки от них получили 11-летние Полина Хайытова и Бибиоиша Миралиева. У девочек теперь есть ноутбуки, с помощью которых они будут учиться и заниматься творчеством. Также в благотворительной акции уже поучаствовал глава Хабаровского района Александр Яц. Он исполнил мечту 14-летней Илоны Черновой из села Краснореченское. На личном приеме глава района вручил ей подарок и поздравил с наступающим Новым годом.

Ежегодная "Елка желаний" является традиционной акцией в числе мероприятий "Новый год в каждый дом". Ее организатором выступает благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2018 года новогодние деревья с заветными желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. "Елочные" мечты исполняют первые лица государства, федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные россияне.