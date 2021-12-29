В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 22 сентября

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 119, до 10 458 271. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 22 сентября. В относительном выражении он составил 0,2%.

В частности, за сутки было выявлено 1 526 случаев в Санкт-Петербурге, 1 342 - в Московской области, 533 - в Свердловской области, 502 - в Челябинской области, 499 - в Иркутской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 771 026, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 776, до 9 380 223. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 729 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 195 - в Иркутской области, 1 995 - в Омской области, 1 973 - в Московской области, 1 325 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 932 против 935 днем ранее, до 307 022. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,94%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 49 - в Московской области, 36 - в Красноярском крае, 30 - в Ростовской области, по 28 - в Нижегородской и Челябинской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 798 против 1 705 днем ранее, до 2 025 344.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 73 днем ранее, до 36 631 (1,81% от всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 653, до 1 863 475. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 125 238 человек.