Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума с начала мая

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 0,89 - минимума с 6 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Московской области, где он вырос до 1,22, максимального значения с 20 октября.

В Свердловской области индикатор составил 0,95, в Ростовской - 0,92, в Воронежской - 0,9, в Пермском крае - 0,88, в Самарской области - 0,84, в Красноярском крае - 0,83 (это минимум с августа 2020 года). В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 0,82, в Москве - до 0,81, а в Нижегородской области - до 0,71.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.