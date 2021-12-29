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Сотрудников ЖКХ Свердловской области переведут на усиленный режим работы в праздничные дни

Глава региона Евгений Куйвашев поручил особо уделить внимание оперативной уборке дорог от снега, а также безопасности детей в ледовых городках, на елках и на горках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области переведут сотрудников ЖКХ и энергокомпаний на усиленный режим работы в праздничные дни. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Для обеспечения надежного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения в регионе с 31 декабря по 9 января включительно энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства переводятся на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Также в усиленном режиме во время праздников будут работать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В департаменте добавили, что губернатор Евгений Куйвашев поручил уделить особое внимание своевременной расчистке дорог от снега, соблюдению всех требований при перевозках групп школьников, а также безопасности детей в ледовых городках, на елках и на горках.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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