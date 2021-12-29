Суд отверг иск Оклахомы о признании незаконным принуждения нацгвардейцев США к вакцинации

В самом начале декабря губернатор Оклахомы Кевин Ститт и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор обратились в федеральный суд с исковым заявлением, в котором потребовали запретить федеральным властям принуждение нацгвардейцев к вакцинации. Податели иска просили в судебном порядке признать распоряжение об обязательной вакцинации антиконституционным и на этом основании запретить правительству страны принуждение к прохождению этой процедуры, равно как и принятие каких-либо мер по сокращению (в качестве наказания) финансирования Национальной гвардии Оклахомы или ее бойцов. Они обосновали свои требования тем, что распоряжение об обязательной вакцинации чревато увольнением многих бойцов национальной гвардии, не желающих прививаться, что причинило бы непоправимый вред безопасности штата. Судья Фриот счел эти доводы безосновательными.

"Суд обязан решать это дело на основе федерального закона, а не здравого смысла, но в любом случае результат был бы одним и тем же, - приводит издание заявление судьи. - Претензии, заявленные губернатором и его созаявителями, являются необоснованными". Данный вердикт, как указывает газета, является серьезным развитием в противостоянии властей Оклахомы и Пентагона, за исходом которого внимательно наблюдают руководители других штатов, сталкивающихся с той же проблемой - нежеланием многих нацгвардейцев прививаться от коронавируса.

Оклахома и еще пять штатов

Так, в середине декабря вслед за Оклахомой еще пять американских штатов решили оспорить право Министерства обороны США на принуждение бойцов национальной гвардии к прохождению вакцинации. Губернаторы Вайоминга, Айовы, Аляски, Небраски и Миссисипи направили министру обороны Остину совместное письмо, в котором его угрозы в адрес отказывающихся прививаться нацгвардейцев - глава Пентагона пригрозил им отлучением от прохождения подготовки и последующим увольнением - названы неконституционными и выходящими за рамки его полномочий. Губернаторы, в частности, попросили министра отменить введенный им запрет на участие непривитых нацгвардейцев в проводимых для них по выходным дням тренировочных занятиях и в иных мероприятиях по повышению боевого мастерства. Губернаторы мотивировали свою просьбу тем, что в мирное время национальные гвардейцы находятся в их подчинении и, соответственно, властям штата, а не федеральному центру, решать, что тем и как делать.

Министр обороны Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск. В итоге в ВМС и в Корпусе морской пехоты крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в сухопутных войсках - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. Резервистам и нацгвардейцам сделать положенные прививки или получить освобождение от них по религиозным или медицинским причинам надлежит до 30 июня 2022 года. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим пригрозили увольнением, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по упомянутым причинам.

В офисе генпрокурора Оклахомы О'Коннора выразили сожаление по поводу принятого судьей Фриотом решения, но дали понять, что точка в этом споре еще не поставлена. "Мы ожидаем, что администрация Байдена добросовестно проверит все запросы на освобождение [от вакцинации по медицинским] и религиозным соображениям, направленные бойцами [Национальной гвардии] Оклахомы, - цитирует The Hill заявление офиса генпрокурора штата. - Мы не удивимся, если введенная Байденом принудительная вакцинация приведет к снижению, а не к повышению боеготовности страны. В настоящее время мы анализируем ответ штата на это решение".