Московские священники в 2021 году выезжали к больным коронавирусом почти 5 тыс. раз

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. выездов к больным ковидом в Москве совершили православные священнослужители за девять месяцев этого года, также в столичные больницы к пациентам с коронавирусом регулярно приходит свыше 300 православных добровольцев. Такие данные привел в своем отчетном докладе за 2021 год председатель Синодального отдела по церковной благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

"Сегодня архиереи и священники регулярно посещают пациентов в ковидных отделениях больниц, совершают таинства, утешают пациентов, несут самоотверженное служение. Особенно много вызовов священников к людям с коронавирусом в Москве. Со 2 апреля они выезжали к пациентам больше 4 800 раз, большинство вызовов - в больницы", - сказал епископ Пантелеимон на совместном заседании Священного синода и Высшего церковного совета, выступление которого приводит в среду синодальный отдел.

По информации архиерея, отдел РПЦ по благотворительности направил в 127 епархий в общей сложности около 6 тыс. комплектов средств защиты для священников.

Помимо представителей духовенства, в "красные зоны" ходят православные добровольцы. Только в Москве в различные стационары для больных ковидом регулярно приходят свыше 300 человек, отметил епископ Пантелеимон. Они поддерживают пациентов, помогают в уходе и в бытовых вопросах.

По информации синодального отдела, во многих епархиях РПЦ передавали в больницы оборудование и лекарства, в основном - кислородные концентраторы, особенно эта практика развита в Украинской православной церкви.

"В церковной Больнице Святителя Алексия с начала пандемии для диагностики COVID-19 был открыт КТ-амбулаторный центр. Через него прошли больше 3 тыс. пациентов. В больнице проводится лабораторная диагностика, в том числе на антитела, была открыта собственная ПЦР - лаборатория, проводится вакцинация", - говорится в сообщении.