Гипермаркеты Чувашии с 20 января будут допускать покупателей по сертификатам о вакцинации

ТАСС, 29 декабря. Власти Чувашии с 20 января запретят допуск жителей в гипермаркеты без сертификатов о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательного теста ПЦР. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации главы республики.

"Согласно изменениям в указ допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 000 кв. м со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность). Ограничения в отношении гипермаркетов вводятся с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код", - отмечается в документе.

Под такие требования подпадают 42 магазина в республике. В их числе 35 торговых точек в городе Чебоксары.

Как сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев, ужесточение связано с тем, что торговые центры указывают представителям власти на то, что со стороны крупных гипермаркетов в данный момент идет пренебрежительное отношение к выполнению санитарных норм.

"Мы уже неоднократно предупреждали. Соответствующие меры мы прорабатывали, изучили опыт других регионов", - пояснил он.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания.