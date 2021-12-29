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Новый орган вместо сгоревшего появится в костеле Святого Николая в Киеве в 2022 году

Сгоревший инструмент был единственным в украинской столице концертным органом

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Новый орган появится в следующем году в костеле Святого Николая в Киеве вместо уникального музыкального инструмента, который был уничтожен во время пожара в сентябре. Об этом в среду сообщил украинский телеканал "Дом".

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"Новый орган появится после реставрации храма в следующем году. Его решила приобрести католическая община. Здесь будут проводить службы и устраивать концерты органной музыки", - отмечается в сюжете.

Генеральный директор Национального дома органной и камерной музыки Украины Ольга Кононенко подчеркнула, что сгоревший инструмент был единственным в украинской столице концертным органом. "В соборе Святого Александра и в Лютеранской церкви у нас есть органы, они тоже нуждаются в ремонте. Но это не концертные органы, они более просты, они же были приспособлены для того, чтобы проводить службу. Поэтому, если мы говорим о концертном органе, то в Киеве, к сожалению, никакого концертного органа у нас нет", - сказала она в эфире телеканала.

В здании костела с начала 1980-х годов размещался Национальный дом органной и камерной музыки, и специально для него был заказан орган производства известной чешской фирмы Rieger-Kloss. Стоимость инструмента, по некоторым сообщениям, оценивали до 1,5 млн евро. Инструмент был выполнен с использованием дорогих пород дерева, в едином стиле с собором, имел широкую тембровую палитру, позволяя исполнять как произведения старых авторов, так и современную музыку.

После пожара власти решили для творческих коллективов построить новую концертную площадку - Дом органной и камерной музыки, а костел предполагается передать в постоянное пользование Римско-католической церкви.

Восстановление храма

Для спасения пострадавшего при пожаре костела создана рабочая группа при министерстве культуры и информационной политики, куда вошли представители ведомства, Госискусств, римско-католической общины, бизнеса, Национального дома органной и камерной музыки. Сейчас в здании проходят восстановительные работы. Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, реставрация будет продолжаться до конца января 2022 года. Специалистам предстоит отремонтировать полы, провести монтаж оконных конструкций, отремонтировать систему электроснабжения, освещения и пожаротушения. По словам министра, будет применена технология бережной очистки хрупких элементов декора, разработанная в Германии.

Николаевский костел был построен в конце XIX - начале XX веков архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. В советское время здание использовалось не по назначению. Возрождение церковной жизни римско-католической общины началось в конце 80-х годов XX века, с 1992 года в храме начали регулярно проводиться богослужения, чередующиеся по договоренности с концертной деятельностью Дома органной музыки. Однако само здание, внесенное в список сооружений, не подлежащих возвращению религиозным объединениям, принадлежит государству. 25 июня 2001 года костел посетил папа римский Иоанн Павел II.

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