В Кызыле запретили продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января

ТАСС, 29 декабря. Власти тувинской столицы запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января, сообщила в среду пресс-служба администрации Кызыла.

"При проведении праздничных мероприятий, посвященных новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет вводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

На республиканском уровне подобных нормативных документов не планируется, уточнили ТАСС в правительстве Тувы, добавив, что решения принимаются на муниципальном уровне.