Компании США могут потратить $115 млрд в 2022 году на кинопроизводство

ТАСС, 29 декабря. Восемь ведущих медиагрупп США планируют потратить около $115 млрд на производство кинофильмов в 2022 году. Такие оценки в среду приводит газета Financial Times, основываясь на собственных подсчетах плановых расходов компаний на базе раскрытой информации и отчетов аналитиков.

Речь идет, в частности, о таких корпорациях, как The Walt Disney Company, Comcast, WarnerMedia и Amazon. При этом с учетом прав на спортивное вещание совокупная оценка возможных расходов возрастает примерно до $140 млрд.

Так, согласно оценкам банка Morgan Stanley, расходы The Walt Disney Company на новые фильмы и телешоу достигнут $23 млрд, а инвестиции в их сервис потокового вещания Disney+ вырастут в 2022 году на 35-40%. Платформа Netflix намерена потратить на создание контента более $17 млрд в 2022 году, что на 25% больше, чем в 2021 году.

Как поясняет издание, затраты таких масштабов связаны с опасениями медиахолдингов по поводу возможных сложностей с привлечением клиентов из-за продолжающейся пандемии и необходимостью сохранять конкуренцию.