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Пандемия COVID-19

В Кировской области открыли станцию по производству кислорода

Она должна полностью удовлетворить потребность городской больницы №5

КИРОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Медицинский концентратор кислорода производительностью более 1 тыс. литров в минуту установили в Кировской городской больнице №5. Это первая подобная кислородная станция в регионе, сообщила в среду пресс-служба правительства Кировской области.

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"В Кировской области ввели в эксплуатацию первую кислородную станцию - медицинский концентратор кислорода. Он установлен в Кировской городской больнице №5, на базе которой развернут один из инфекционных госпиталей. Медицинское оборудование производит кислород прямо из атмосферного воздуха. Его производительность составляет более 1 тыс. литров медицинского кислорода в минуту", - говорится в сообщении.

Ожидается, что станция полностью удовлетворит потребность инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. В скором времени в регион поступят еще восемь концентраторов кислорода. Средства на их закупку выделило правительство России. Концентраторы установят в Инфекционной клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи, Кировской городской больнице №2, Кировском областном госпитале для ветеранов войн, Слободской ЦРБ им. ак. А.Н. Бакулева, в Центре кардиологии и неврологии, Кировской городской больнице №9.

С 11 октября в Мордовии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий населения, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. Ковид-сертификаты требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с ковид-сертификатами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан 60+, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
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