В Абхазию доставили 1 500 доз вакцины "Спутник Лайт"

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав Абхазии доставил в республику 1 500 доз российской вакцины "Спутник Лайт", привиться можно и в праздничные дни. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.

Ранее этой вакциной в республике привились более 5 тыс. человек, а "Спутником V" - более 9 тыс. человек.

"Министерство здравоохранения Абхазии закупило 1 500 доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие пройти ревакцинацию с 30 декабря могут обращаться в прививочные пункты, в том числе в праздничные выходные дни, за исключением 1, 2, 3 и 7 января.