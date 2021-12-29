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Пандемия COVID-19

В Абхазию доставили 1 500 доз вакцины "Спутник Лайт"

Этой вакциной ранее в республике привились более 5 тыс. человек, а "Спутником V" - более 9 тыс.

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав Абхазии доставил в республику 1 500 доз российской вакцины "Спутник Лайт", привиться можно и в праздничные дни. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.

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Ранее этой вакциной в республике привились более 5 тыс. человек, а "Спутником V" - более 9 тыс. человек.

"Министерство здравоохранения Абхазии закупило 1 500 доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие пройти ревакцинацию с 30 декабря могут обращаться в прививочные пункты, в том числе в праздничные выходные дни, за исключением 1, 2, 3 и 7 января.

Теги
АбхазияРоссияПандемия COVID-19
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