В регионах Западной Сибири под Новый год ожидаются 20-градусные морозы

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют морозы до 22 градусов в новогоднюю ночь в регионах Западной Сибири. Похолодание связано с приходом на территорию антициклона, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Синоптическая ситуация складывается таким образом, что температуры в регионах Западной Сибири у нас будут близкие - и в Томске, и в Барнауле теплее не будет. Те цифры, которые озвучила - 20-22 градуса - будут наиболее типичны для всех областных центров", - рассказала Лапчик.

Она добавила, что днем ожидается температура до минус 15-17 градусов. По словам Лапчик, похолодание связано с приходом антициклона. "Сейчас у нас еще за окном идет снег, приходит холодный атмосферный фронт, завтра днем начнется рост давления, осадки будут прекращаться, ну а температура понижаться. И, таким образом, погоду в начале января у нас будет определять область повышенного давления, антициклон, который, конечно, будет способствовать прекращению осадков, слабому ветру и морозам 1 и 2 января", - сообщила она.

Между тем, синоптик отметила, что в первую декаду нового 2022 года температура в регионах Западной Сибири будет на несколько градусов выше климатической нормы. "Гидромецентр России предполагает температуру до четырех градусов выше нормы, сегодня наши специалисты-синоптики выпустили прогноз на первую декаду. В Новосибирской области температура ожидается выше нормы на два-три градуса. Несколько ниже ожидается температура в Томской области - выше нормы на один-два градуса, по северу Томской области - в пределах климатической нормы. У наших южных соседей - в Алтайском крае, республике Алтай - температура также будет выше нормы на два-четыре градуса", - пояснила она.