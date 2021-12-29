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Пандемия COVID-19
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"Спутник Лайт" зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера

Препарат одобрен более чем в 30 странах мира

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тунис зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса", - отмечается в сообщении.

В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V". В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.

Теги
ТунисРоссияПандемия COVID-19
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