"Спутник Лайт" зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тунис зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса", - отмечается в сообщении.

В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V". В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.