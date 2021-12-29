Сеансы кинотеатра "Иллюзион" в Москве посетили более 80 тыс. зрителей с начала года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. человек посетили сеансы "Иллюзиона" в 2021 году, наиболее популярными событиями стали I Московский международный фестиваль архивных фильмов и ретроспектива фильмов с участием музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"К концу 2021 года посещаемость кинотеатра "Иллюзион" составила более 80 тыс. человек. За этот год мы стали площадкой для 14 фестивалей, провели почти 100 специальных показов и 15 кураторских программ. Нам удалось не только сохранить постоянную аудиторию, но и привлечь внимание новой своими проектами. Конечно, мы продолжим развиваться, оставаясь при этом местом, где любители кино найдут для себя фильмы по вкусу - от классики мирового и российского кинематографа, до новинок кинопроката", - процитировали в пресс-службе арт-директора кинотеатра "Иллюзион" Александру Лаврову.

Среди популярных событий на площадке кинотеатра в пресс-службе также отметили "Уикенд бурятского кино", в рамках которого показали фильмы кинематографистов республики Бурятия. В течение года в "Иллюзионе" состоялись архивные ретроспективы девяти режиссеров, провели свыше 400 бесплатных показов. Кроме того, в 2021 году в "Иллюзионе" установили новый экран, обновили звуковую систему и пленочную проекцию.

Совместно с "Союзмультфильмом" на праздниках "Иллюзион" проведет показы классических зимних мультфильмов и сказок, среди которых "Снегурочка", "Сказка о Царе Салтане", "Конек-горбунок", "Серая шейка" и многие другие. Сеансы пройдут с 31 декабря по 9 января, посетить их можно бесплатно по предварительной регистрации.