Шапошников считает, что в Москве нет необходимости вводить новые ограничения на праздники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Необходимости вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса в Москве сейчас нет, ситуация к новогодним праздникам стабилизировалась. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Ситуация с коронавирусом в Москве к концу года стабилизировалась. Необходимости вводить новые ограничения в преддверии новогодних праздников нет. Но все же новые случаи заражения COVID-19 по-прежнему фиксируются. <...> Единственным способом победы над пандемией остается массовая вакцинация", - написал он.

Шапошников напомнил, что столичные пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжат работать в период праздников. "Призываю всех, кто не сделал этого раньше или у кого подходит срок ревакцинации, воспользоваться возможностью защитить себя и своих близких от смертельной опасности. Кстати, коллективный иммунитет в Московской городской Думе достиг 87%", - заметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается. По его словам, за последние пять недель заболеваемость снизилась на 13%. Столица уже адаптировалась к жизни в условиях пандемии, и теперь власти намерены вводить минимальные и точечные ограничения, с учетом эпидемиологической обстановки, "чтобы не нарушать ритма работы города", отметил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 025 344 случая заражения, из них 1 798 за последние сутки. Выздоровели 1 863 475 человека, умер 36 631 человек. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 268 959 человек, коллективный иммунитет составляет 72%.