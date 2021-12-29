Новогодние празднования в парках "Россия - моя история" пройдут в 23 регионах страны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мультимедийные парки "Россия - моя история" проведут обширную программу празднования в период новогодних каникул в 23 регионах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Казань и других, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парков.

"Новогодние мероприятия пройдут в 23 регионах России. Так, в Московском парке "Россия - моя история" на ВДНХ новогодняя программа откроется масштабным "Петровским фестивалем". Специально для гостей подготовили более 10 различных интерактивов, которые расскажут о том, что Петр I вложил в традицию празднования Нового года и об его эпохе правления в целом. В Новосибирске с 3 по 9 января будет проходить традиционный "Зимний фестиваль". Жителей города приглашают на квесты о любимых новогодних фильмах "Советский экран" и экскурсии "Зимняя сказка царской России", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге сотрудники парка предложат прокатиться по VR-маршруту в оленьей упряжке деда Мороза в очках виртуальной реальности. Кроме этого, организаторы приглашают на бесплатный рождественский концерт "Хиты ХХ века" 7 января. Прямо в парке откроется традиционная новогодняя почта, где можно будет выбрать красивую праздничную открытку и отправить ее в любую точку России.

"До 9 января в историческом парке в столице Татарстана - Казани - продолжит работать мультимедийная выставка художника Алексея Андреева "Движение миров". На выставке представлены картины, выполненные в технике цифровой живописи с дополненной реальностью. А в Омском историческом парке можно будет увидеть бесплатную выставку новогодних игрушек "Новогодние традиции" и мультимедийный новогодний спектакль "неПРОСТО ДВЕРЬ". Под куполом парка можно будет очутиться в невероятных мирах сказок и деда Мороза", - отметили в пресс-службе.

Гостей мультимедийного парка в Якутске приглашают на настоящую пижамную вечеринку. В программе: игры всех видов, вкусная еда, чай, горячий шоколад, попкорн, будет работать кинотеатр, мастер-класс по росписи деревянных значков, баннер для творчества, занимательный квиз с призами.

В Волгоградском парке "России - моя история" к новому году открылась выставка "Зимнее истории", которая будет продолжаться до 20 февраля. Там же состоится викторина "Что? Где? Новый год!" с вопросами по истории празднования Нового года. Исторический парк в Уфе также расскажет своим посетителям историю Нового года на новых интерактивных экскурсиях с 6 по 14 января ежедневно. 5 января в парке пройдет бесплатное мероприятие "ЭкоЕлка". Организаторы обещают семейный праздник с бесплатными экскурсиями, творческими мастер-классами, экологическими и историческими настольными играми и детским экомаркетом, а также призами от Деда Мороза.