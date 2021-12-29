Кабмин одобрил упрощение порядка получения ВНЖ финалистами "России - страны возможностей"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило упрощение порядка получения вида на жительство (ВНЖ) иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в списке решений по итогам заседания правительства, состоявшегося 28 декабря.

Как отметил на заседании правительства во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая мера создаст еще больше благоприятных условий, чтобы привлечь в Россию квалифицированных специалистов в различных областях.

В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участница конкурса из Латвии обратилась с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. После этого глава государства поручил продумать возможности предоставления по упрощенной схеме вида на жительство и гражданства для иностранных участников. Путин тогда подчеркнул, что люди, участвующие в подобных программах и конкурсах, нужны России, "надо переманивать таких".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Флагманским проектом платформы является конкурс "Лидеры России".