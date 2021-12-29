Еще 78 врачей Подмосковья получили земельные участки перед Новым годом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Еще 78 врачей Московской области получили земельные участки за прошедшую неделю. Общее количество медицинских работников, которым предоставили участки в безвозмездное пользование с начала июля увеличилось до 259 специалистов, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Еще 78 врачей Подмосковья получили земельные участки за прошедшую неделю. Принятие закона Московской области № 144/2021-ОЗ инициировано губернатором региона, чтобы поддержать врачей, привлечь редких специалистов в удаленные от МКАД территории и помочь им решить жилищный вопрос. С начала июля поданы более 360 заявлений от врачей региона на предоставление земли", - говорится в сообщении.

Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов Подмосковья подбираются участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства и предоставляются в безвозмездное пользование на срок до 6 лет. В этот период медицинские специалисты не платят ни аренду, ни земельный налог и после строительства дома, смогут оформить земельный участок в собственность бесплатно.

"С начала июля земельные участки получили 259 врачей в 27 городских округах. В работе - еще более 100 заявок. Наибольшее количество врачей охватили в городских округах Домодедово, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад, Бронницы и Коломна. Мы рады, что данная мера поддержки востребована у врачей региона. На удаленных от МКАД территориях существует нехватка специалистов определенных профессий, которые мы учли в законе. Земельный участок рядом с любимой работой, на котором специалист может построить дом, - еще один повод для врача остаться в выбранном округе и обеспечивать людей квалифицированной медицинской помощью", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что администрации городских округов Подмосковья активно работают по подбору и предоставлению земельных участков врачам. В короткие сроки медработникам уже предоставлены несколько сотен участков. "Наиболее активными в данном направлении стали городские округа Домодедово, где землю передали 46 врачам округа, Воскресенск- 28 врачам, Дмитровский - 22 врачам, Павловский Посад - 19 медработникам, Бронницы и Коломна - 15 врачам в каждом округе, Зарайск и Шатура - 10 медикам, Луховицы и Можайский - 9 медикам, Серпухов и Орехово-Зуевский - 8 медикам", - подчеркнула министр.

Она добавила, что работа по предоставлению земли врачам продолжается и выстроена так, чтобы максимально освободить медработников от сбора документов. Администрации подбирают земельные участки в локациях, определенных врачами, осуществляют показ земли и после получения согласия от врача, готовят необходимый пакет документов для предоставления земельного участка медицинскому работнику. Участки могут получить специалисты, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее трех лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе Московской области.