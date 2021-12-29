В Тюменской области сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом уменьшили более чем на 600 коек за последние две недели в Тюменской области, один из моногоспиталей региона со 2 января 2022 года вернется к первоначальному профилю работы. Об этом журналистам сообщили в среду в информационном центре правительства Тюменской области.

"Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек. <...> Со 2 января работу в обычном режиме начнет работать больница ФМБА, сейчас там проходит дезинфекция", - говорится в сообщении.

В Тюменской области наблюдается стабилизация эпидситуации, регион занимает четвертое место в России по уровню вакцинации. Ранее стало известно, что центр "Градостроитель" в Тюмени, который был первым в России ковидным обсерватором, вернулся с 27 декабря к первоначальному профилю работы, а также стал местом реабилитации пациентов с постковидом.

За минувшие сутки зарегистрировали 281 случай заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 89 569 случая, выздоровели 78 969 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,3%.