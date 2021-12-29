Миронов считает экспресс-тесты альтернативой ковид-сертификатам в общественных местах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экспресс-тестирование на коронавирус может быть альтернативой введению системы ковид-сертификатов в общественных местах, хотя альтернативы массовой вакцинации нет. Об этом заявил в среду глава думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы предлагаем экспресс-тестирование. И здесь я всегда выступаю за честность и за объективность. <...> Мы убеждены, что нет альтернативы вакцинированию, но нельзя людей заставлять [прививаться] и нельзя потом наказывать", - сказал Миронов.

Он напомнил, что его фракция голосовала против законопроекта о ковид-сертификатах в общественных местах в первом чтении, и выразил надежду, что второе чтение не понадобится, "потому что ситуация с пандемией улучшится" и "здравый смысл восторжествует". "Другими путями нужно бороться", - уверен политик.

Законопроект предполагает, что в России при посещении общественных мест (за исключением магазинов с продуктами и товарами первой необходимости и аптек) до 1 июня 2022 года необходимо будет предъявлять сертификат привившегося или переболевшего ковидом. До 1 февраля, согласно документу, граждане смогут также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто имеет медицинский отвод от прививки.