Волонтеры Москвы будут доставлять в новогодние праздники продукты соблюдающим самоизоляцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Волонтеры акции "МыВместе" будут доставлять на протяжении всех новогодних праздников кроме 1 января продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям Москвы, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила ТАСС в среду председатель столичного комитета общественных связей Екатерина Драгунова.

Акция взаимопомощи "МыВместе" возобновилась в столице 22 октября. В рамках нее добровольцы помогают горожанам, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Как мы всегда говорим: добро не уходит на каникулы. Поэтому на праздничной неделе волонтеры Москвы также будут помогать горожанам. Например, добровольцы продолжат доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости нуждающимся в рамках акции "МыВместе". У нас будет только один выходной - 1 января", - рассказала Екатерина Драгунова.

Как отметили в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер", за все время в Москве акцию "МыВместе" поддержали более 23 тыс. горожан. Для того, чтобы присоединиться к акции в качестве добровольца, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом для граждан старше 60 лет и хронически больных приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте, до 25 февраля 2022 года им рекомендована самоизоляция, также для них введен удаленный режим работы. Исключения в этих ограничениях сделаны для вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 025 344 случаев заражения, из них 1 798 за последние сутки. Выздоровели 1 863 475 человека, умер 36 631. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 268 959 человек, коллективный иммунитет составляет 72%.