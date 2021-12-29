РПЦ направила более 50 млн рублей в епархии для позвонивших на горячую линию соцпомощи

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 50 млн рублей пожертвований направил в уходящем году в епархии синодальный отдел Московского патриархата на благотворительность, в том числе на помощь обратившимся на федеральную горячую линию церковной социальной помощи. Такие данные привел в своем отчетном докладе за 2021 год председатель синодального отдела епископ Верейский Пантелеимон.

"Настоящим прорывом в нашей работе стал запуск в феврале этого года, по благословению святейшего патриарха, федеральной горячей линии церковной социальной помощи. Теперь каждый нуждающийся человек может позвонить по круглосуточному бесплатному номеру и попросить нас о помощи", - сказал на совместном заседании Священного синода и Высшего церковного совета епископ Пантелеимон, слова которого приводит синодальный отдел.

По его данным, каждый месяц на горячую линию, открытую отделом по благотворительности совместно с православной службой "Милосердие", поступает свыше 3 тыс. звонков, и количество обращений растет. "Благодаря помощи благотворителей в 53 епархии было направлено свыше 54 млн рублей. Они пошли в том числе на помощь позвонившим на горячую линию", - уточнил епископ.

Также, по информации синодального отдела, в уходящем году им было передано в 84 епархии более 32 млн рублей на закупку продуктовых наборов, в связи с тем, что у многих людей в период пандемии перестало хватать средств на самое необходимое - на еду. Эти средства были собраны благодаря поддержке Первого канала и телеканала "Спас", сбор средств был организован на платформе "Антивирус милосердия", уточнили в РПЦ.

Кроме того, поддержку получили и церковные центры помощи - дома для мам и центры гуманитарной помощи в различных регионах страны. В течение года им было направлено 93 млн рублей из средств благотворителей. "Синодальный отдел по благотворительности также оказывал помощь за рубежом - нуждающимся в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и в Восточном Тиморе", - говорится в сообщении.

В понедельник синодальный отдел РПЦ объявил о запуске нового проекта mirom.help по сбору пожертвований для самых бедных - для тех, кто попал в беду и кому некуда обратиться за помощью. Собранные средства пойдут на решение острых социальных проблем одиноких пожилых людей, малоимущих семей, людей с инвалидностью, матерей-одиночек и всех, кто попал в беду и обратился на федеральную горячую линию церковной социальной помощи 8-800-70-70-222.