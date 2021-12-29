В Астраханской области QR-коды могут отменить в январе

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. QR-коды для посещения общественных мест в Астраханской области могут отменить во второй половине января, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе прямой линии в среду.

"Очень рассчитываю, что предстоящие новогодние каникулы позволят снизить темпы распространения [коронавируса] и отменить со второй половины января необходимость предъявления QR-кодов. Безусловно, первоочередное и главное решение по этому вопросу принимает Роспотребнадзор. Расслабляться пока рано. Поэтому будем в готовности оказать всю необходимую помощь и создать условия, чтобы максимально не допустить распространения нового вируса "омикрон" и при необходимости оказывать помощь своевременно", - сказал на Бабушкин.

В Астраханской области с 13 ноября по 16 января посещать торговые и торгово-развлекательные центры можно только при предъявлении QR-кода с информацией о прохождении вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании.

По словам губернатора, процесс вакцинации от COVID-19 в регионе идет хорошими темпами. Область в достаточном объеме обеспечена всеми видами вакцин, свободный коечный фонд постоянно находится в районе 20%, процесс перевода ковидных коек для оказания плановой медицинской помощи будет продолжен, сказал глава региона.

По данным на 29 декабря, в Астраханской области вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 450 209 человек, что составляет 73% от планового показателя, полный курс иммунизации прошли 381 055 жителей. За минувшие сутки зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 80 953 случаев заражения, умерли 2 392 человека. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 646 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 1 989 человек.