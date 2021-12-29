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В Орловской области сократились темпы вакцинации от коронавируса

В регионе ежедневно вместо 3 тыс. человек вакцинируется 600

ТАСС, 29 декабря. Темпы вакцинации населения Орловской области от коронавируса сократились и за последнюю неделю не превышают 600 человек в сутки, сообщил в среду на брифинге глава департамента здравоохранения региона Станислав Шувалов.

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В июле 2021 года губернатор региона Андрей Клычков отмечал, что Орловская область вышла на показатели в 3 тыс. человек, ежедневно делающих прививку от коронавируса.

"Темпы вакцинации несколько снизились, на протяжении последней недели составляют порядка 600 человек за сутки", - сказал Шувалов.

Он отметил, что несмотря на снижение темпов, прививочные пункты продолжат работу в предстоящие выходные дни, за исключением 31 декабря, 1, 2 и 7 января. Первым компонентом вакцины привились более 380 тыс. жителей региона, уровень коллективного иммунитета превысил 66%. Кроме того, до конца 2021 года в регионе ожидается первая поставка подростковой вакцины от коронавируса, предварительное согласие на вакцинацию детей дали около 3 тыс. родителей.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявили более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 65 тыс. человек, 1 485 пациентов умерли. Для борьбы с распространением коронавируса действует обязательный масочный режим, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых запрещено. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.

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РоссияОрловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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