Поезд Деда Мороза встретили в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Ставрополя в среду утром встретили сказочный поезд Деда Мороза. За несколько дней до Нового года в городе установилась солнечная и теплая погода, и Дед Мороз поблагодарил жителей города за теплый прием.

"Как я рад всех вас видеть, спасибо вам за теплый прием! Долго мы ехали к вам из самого Великого Устюга и наконец-то добрались! Вы, наверное, заждались. Приехал я не один, а со своими верными помощниками", - сказал он, выйдя из поезда.

Праздничная программа на железнодорожном вокзале в Ставрополе началась незадолго до прибытия поезда. Деда Мороза ожидали на перроне несколько сотен родителей с детьми. Во время прибытия машинисты дали несколько приветственных гудков, которые жители города встретили аплодисментами.

В поезде посетители могли стать участниками квестов и игр, попробовать блюда из меню Деда Мороза, купить сувениры в вагоне-лавке, отправить письмо родным и близким, опустив их в почтовый ящик Деда Мороза, и ударить в железнодорожный колокол.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.