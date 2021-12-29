Оренбургская область подготовит проекты мероприятий по восстановлению реки Урал

ОРЕНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области заложили в проекте бюджета на 2022 год средства на разработку проектов мероприятий, которые являются частью программы восстановления трансграничной реки Урал. Программа находится на утверждении в правительстве Российской Федерации, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на ежегодной пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос ТАСС.

"В областном бюджете уже сегодня заложены деньги, чтобы мы готовились к проектам, связанным с реализацией этой программы. Мы со своей стороны - подготовительные решения, а подготовка это, в первую очередь, проектные решения, предусмотрены [средства на разработку проектов мероприятий], которые мы считаем очень важными", - сказал он, не уточнив размер финансирования.

Паслер отметил, что программа по восстановлению реки Урал, разработанная Оренбургской областью и Министерством природных ресурсов и экологии России, находится на утверждении в правительстве Российской Федерации, в частности - дорожная карта программы. После утверждения будет определен размер финансирования со стороны федерального бюджета.

Как ранее сообщал ТАСС, губернатор Оренбургской области Денис Паслер в сентябре 2021 года на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана попросил президента РФ Владимира Путина оказать помощь в восстановлении и сохранении реки Урал. По его словам, всего на мероприятия в трех регионах - Оренбургской, Челябинской областях и Республике Башкортостан - необходимо около 24 млрд рублей. В частности, Оренбуржью потребуется 8 млрд рублей на восстановление реки.