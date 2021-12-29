Глава РФПИ заявил, что 2022 год может быть началом плавного выхода из пандемии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Усилия по вакцинации населения планеты от ковида могут позволить плавно начать выходить из пандемии уже в 2022 году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы действительно надеемся, что усилия по вакцинации приведут к улучшению ситуации в следующем году. Действительно, есть сценарии, по которым следующий год может быть сценарием такого плавного выхода из пандемии. И, безусловно, здесь у России очень много перспектив, потому что наша экономика и так уже очень хорошо восстановилась в этом году. У нас очень сильная макроэкономическая позиция", - отметил Дмитриев.

По мнению главы РФПИ, необходимо продолжать активный процесс вакцинации во всем мире.

"Нам всем надо активно очень вакцинировать весь мир. Потому что, как показал штамм "омикрон", в любой момент может быть какая-то новая мутация, которая тоже может изменить ход событий очень быстро. Поэтому сложно делать сейчас прогнозы. Мы видим, что никто не мог предсказать такой всплеск заболеваний в тех странах, которые провакцинированы РНК-вакцинами, который мы сейчас наблюдаем по штамму "омикрон". Поэтому сложно делать предсказания", - подчеркнул Дмитриев.