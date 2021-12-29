Глава МВД подписал приказ о награждении полицейского, спасшего ребенка из ледяного пруда

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, который спас шестилетнего мальчика, провалившегося под лед пруда в селе Пригородка Липецкой области. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Усманскому району Липецкой области прапорщика полиции Евгения Черногузова медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - сказала она.

По словам Волк, в селе Пригородка сотрудник полиции, находясь в отпуске, спас шестилетнего ребенка, который мог утонуть в заледеневшем пруду. Когда полицейский убирался в гараже, к нему подбежал испуганный мальчик и сказал, что его друг вышел на тонкий лед расположенного неподалеку пруда за укатившейся игрушечной машинкой и провалился в воду.

"Прапорщик полиции бросился к берегу водоема и увидел, что ребенок держится за ледяную кромку и зовет на помощь. Евгений Черногузов попросил мальчика не шевелиться и, ломая руками лед, поспешил к нему. Ноги почти увязли в илистом дне, но полицейский смог дойти до утопающего. Он взял его на руки и вынес из воды", - добавила представитель МВД.

Кроме того, на помощь подоспел отец второго мальчика. Полицейский передал ему спасенного ребенка, выбрался сам и проводил мальчика домой. Благодаря решительным и грамотным действиям прапорщика полиции Евгения Черногузова спасена жизнь ребенка, подчеркнула Волк.