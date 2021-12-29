В Курганской области полностью восстановили движение автобусов

ТАСС, 29 декабря. Введенное из-за последствий снегопада ограничение движения автобусов снято на всех дорогах в Курганской области. Об этом сообщили в среду в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону.

"Полностью сняты ограничения на движение пассажирского транспорта на всех автомобильных дорогах Курганской области", - говорится в сообщении.

22 декабря движение автобусов было приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области. Постепенно движение восстанавливалось, но до сегодняшнего дня ограничения продолжали действовать на нескольких дорогах регионального значения, а также на всех автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в области.