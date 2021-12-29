Москву перед Новым годом украсили праздничными плакатами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Столицу украсили поздравительными плакатами в преддверии Нового года и Рождества. Об этом сообщили в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в публикации.

Там уточняется, что в середине декабря в Москве установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций и свыше 1 тыс. елей. Для украшения Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

"В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - напомнил Бирюков.