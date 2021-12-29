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Более 40 общественных пространств планируют благоустроить в Подмосковье в 2022 году

В регионе появятся новые современные скейтпарки, детские площадки, активные зоны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году провести работы по благоустройству более 40 общественных пространств, об этом журналистам в среду сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Очень большие планы, большое количество мероприятий. 41 общественная территория [будет благоустроена]. <...> В 14 парках Подмосковья будет обновление инфраструктуры - появятся новые современные скейтпарки, детские площадки, активные зоны", - рассказал Хайкин.

Он также добавил, что начнется благоустройство в 19 лесопарковых зонах - завершить работы планируется в 2023 году. Кроме того, будут созданы четыре пляжа.

"Всего у нас планируется благоустроить 22 парка - в восьми будет масштабная реконструкция и в 14 - обновление парковой инфраструктуры, но это обновление тоже очень масштабное", - пояснил министр.

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